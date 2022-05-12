Cadillac представил самую мощную версию Escalade

Американский бренд Cadillac представил свое последнее дополнение к серии Escalade-V 2023 года. Этот полноразмерный роскошный внедорожник может разогнаться до 100 км в час с места менее чем за 4,4 секунды. Это быстро для любого транспортного средства, в том числе и для такой большой, полностью загруженной машины.

Фото: Cadillac Cadillac

Cadillac

Автомобиль оснащен самым дорогим вариантом интерьера в семействе внедорожников Escalade, и включает в себя кожаные сиденья, передние сиденья с электромассажем, звуковую систему AKG Studio Reference с 36 динамиками, 38-дюймовые информационные OLED-дисплеи и экраны управления, а также акценты Zebra Wood. Все три ряда сидений отделаны кожей, а массажные передние сиденья оснащены подогревом и вентиляцией.

Cadillac