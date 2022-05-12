Cadillac представил самую мощную версию Escalade

Американский бренд Cadillac представил свое последнее дополнение к серии Escalade-V 2023 года. Этот полноразмерный роскошный внедорожник может разогнаться до 100 км в час с места менее чем за 4,4 секунды. Это быстро для любого транспортного средства, в том числе и для такой большой, полностью загруженной машины.
Автомобиль оснащен самым дорогим вариантом интерьера в семействе внедорожников Escalade, и включает в себя кожаные сиденья, передние сиденья с электромассажем, звуковую систему AKG Studio Reference с 36 динамиками, 38-дюймовые информационные OLED-дисплеи и экраны управления, а также акценты Zebra Wood. Все три ряда сидений отделаны кожей, а массажные передние сиденья оснащены подогревом и вентиляцией.
Двигатель Escalade-V 6,2 л с наддувом оснащен алюминиевыми головками цилиндров с титановыми впускными клапанами, коленчатым валом из кованой стали, стальными шатунами и алюминиевыми поршнями. Эти модернизированные внутренние компоненты помогают двигателю вырабатывать мощность в 682 лошадиных силы и 760 Нм крутящего момента. В пару к двигателю идет новая 10-ступенчатая коробка передач. По данным Cadillac, новый Escalade-V 2023 года поступит в продажу в конце этого лета по цене от 149 990 долларов.