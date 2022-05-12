Топ-10 самых продаваемых автомобилей в России в апреле

Ассоциация европейского бизнеса наконец опубликовала результаты продаж автомобилей в России в апреле 2022 года. Итак, бестселлером прошлого месяца стала Lada Granta - 2598 реализованных машин. На втором месте Lada Vesta - 1977 машин. Тройку лидеров замыкает семейство Niva - 1941 авто.

Напомним, в апреле-2022 продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей сократились на 78,5%, до 32 706 машин. По итогам января-апреля в России реализованы 293 846 автомобилей - на 43% меньше, чем за этот же период 2021 года. Апрель стал десятым подряд месяцем, в котором зафиксировано падение продаж.