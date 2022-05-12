Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+13° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
2 часа назад

Топ-10 самых продаваемых автомобилей в России в апреле

Российская Газета

Ассоциация европейского бизнеса наконец опубликовала результаты продаж автомобилей в России в апреле 2022 года. Итак, бестселлером прошлого месяца стала Lada Granta - 2598 реализованных машин. На втором месте Lada Vesta - 1977 машин. Тройку лидеров замыкает семейство Niva - 1941 авто.

Топ-10 самых продаваемых автомобилей в России в апреле
Фото: Юрий Зубко/ РГЮрий Зубко/ РГ

В топ-5 также попали корейские "бюджетники" Hyundai Solaris и Kia Rio. Было куплено 1804 и 1660 машин соответственно. Далее расположились Hyundai Creta (1162 машины), Renault Logan (902 машины), Lada Largus (840 машин), Skoda Rapid (686 машин) и Renault Duster (644 машины).

Напомним, в апреле-2022 продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей сократились на 78,5%, до 32 706 машин. По итогам января-апреля в России реализованы 293 846 автомобилей - на 43% меньше, чем за этот же период 2021 года. Апрель стал десятым подряд месяцем, в котором зафиксировано падение продаж.

Автоновости,Renault Logan,Lada Largus,Lada Granta,Renault Duster,Lada Vesta,Skoda Rapid,Kia Rio,Hyundai Creta,Hyundai Solaris,Renault,Skoda,Hyundai,Kia,Lada,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители