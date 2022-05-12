В России впервые сократилось число дорожных камер

Впервые за всю историю использования автоматических комплексов фото- и видеофиксации в России их число уменьшилось. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД, на конец 2021 года в стране насчитывалось 20,4 тысячи камер. Число стационарных устройств осталось на прежнем уровне в 17,2 тысячи, а вот мобильных стало немного меньше — 3,2 тысячи против 3,5 тысячи в 2020 году. При этом планов по дальнейшему сокращению парка камер у властей нет.

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Почему количество «треног» в России уменьшилось на 300 штук, в НЦ БДД не поясняют. Планы Минтранса предполагают, напротив, расширение парка камер, но речь идет о стационарных устройствах: к 2030 году их число должно вырасти до 22,7 тысячи — то есть, в два с половиной раза по сравнению с 2017 годом. В ряде регионов уже сообщали об установке новых камер в 2022 году.

Несмотря на сокращение числа мобильных комплексов, штрафов меньше не стало. Даже наоборот, 2021 год отметился рекордным числом постановлений с камер — 160,7 миллиона, что на 10 процентов больше, чем в 2020-м. Общая сумма штрафов превысила 104 миллиарда рублей.