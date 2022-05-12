Сколько сейчас стоит бензин в разных странах

В Германии наблюдается рекордный рост цен на топливо. Литр дизеля сейчас больше 160 рублей. Хотя в начале года стоил на 20% меньше. Дорожает в стране и бензин.

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Сейчас средняя цена одного литра бензина в мире 1 доллар 34 цента. А вот за литр 95-го – самой популярной марки – больше всех платят жители Гонконга, Германии, а также Великобритании, Финляндии – от 2 до 3 долларов за литр. Чуть дешевле он в Южной Корее, Швейцарии, Франции и Италии. В последних двух странах не раз проходили протесты против роста цен на топливо.

Очередная волна недовольства дорогим бензином сейчас и в США. Американцы говорят: чтобы заправлять машину для поездок на работу, придется найти еще одну работу.