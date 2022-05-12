Сколько сейчас стоит бензин в разных странах

В Германии наблюдается рекордный рост цен на топливо. Литр дизеля сейчас больше 160 рублей. Хотя в начале года стоил на 20% меньше. Дорожает в стране и бензин.
Сейчас средняя цена одного литра бензина в мире 1 доллар 34 цента. А вот за литр 95-го – самой популярной марки – больше всех платят жители Гонконга, Германии, а также Великобритании, Финляндии – от 2 до 3 долларов за литр. Чуть дешевле он в Южной Корее, Швейцарии, Франции и Италии. В последних двух странах не раз проходили протесты против роста цен на топливо.
Очередная волна недовольства дорогим бензином сейчас и в США. Американцы говорят: чтобы заправлять машину для поездок на работу, придется найти еще одну работу.
Среди стран СНГ дешевле всего ездить в Казахстане, где с января действует особое регулирование цен на топливо. Литр бензина марки АИ-95 стоит около 42 рублей. Чуть дороже в Беларуси (47,36 рубля) и России (52,8 рубля). В Кыргызстане, Азербайджане и Таджикистане водителям придется отдать 58 рублей, 65 рублей и 71,8 рубля соответственно. Но и это не предел. В Армении и Грузии литр АИ-95 стоит 75,2 и 91,66 рубля соответственно. Рекордсменом стала Молдова, где стоимость бензина достигает 100,6 рубля.