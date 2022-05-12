Украина восстановила объемы производства автокомпонентов для ЕС

Фирма была вынуждена закрыть два завода на Украине после начала специальной военной операции. Клиенты, среди которых Volkswagen Group и BMW, также были вынуждены временно прекратить выпуск автомобилей на некоторых площадках из-за отсутствия компонентов. По данным издания, сотрудники заводов Leoni на Украине подали прошение о возвращении к работе, так как боялись, что их места будут потеряны навсегда. Leoni пересмотрела свое отношение к ситуации и возобновила выпуск продукции. На сегодняшний момент объем выпуска электропроводки почти вернулся к уровню до начала спецоперации.