Украина восстановила объемы производства автокомпонентов для ЕС

Ведущий немецкий поставщик электроники Leoni возобновил производство жгутов проводов на украинских заводах. Об этом сообщает Automotive News.
Фирма была вынуждена закрыть два завода на Украине после начала специальной военной операции. Клиенты, среди которых Volkswagen Group и BMW, также были вынуждены временно прекратить выпуск автомобилей на некоторых площадках из-за отсутствия компонентов. По данным издания, сотрудники заводов Leoni на Украине подали прошение о возвращении к работе, так как боялись, что их места будут потеряны навсегда. Leoni пересмотрела свое отношение к ситуации и возобновила выпуск продукции. На сегодняшний момент объем выпуска электропроводки почти вернулся к уровню до начала спецоперации.
У поставщика около 7 тыс. сотрудников на украинских предприятий. Убыток компании в I квартале 2022 составил €17 млн по сравнению с прибылью в €29 млн в IV квартале 2021 года.