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1 час назад

Новости автомира: Mercedes-Benz выпустил на рынок передовую технологию автопилота

ПроКроссовер.ру

В прошлом году правительство Германии официально разрешило Mercedes использовать свою технологию полуавтономного вождения Drive Pilot на дорогах общего пользования, и теперь эта функция официально вышла на рынок. Всего через несколько дней покупатели нового S-класса или его электрического кузена EQS смогут указать его в опциях.

Mercedes-Benz выпустил на рынок передовую технологию автопилота
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Цены варьируются от 5000 до 7430 евро. Комплект для самостоятельного вождения использует набор высокоточных 3D-карт в сочетании с LiDAR, несколькими радарами и камерами, а также другими датчиками для обеспечения плавного автоматизированного вождения.

Автомобиль с системой может разгоняться, менять полосу движения, тормозить до полной остановки и выполнять другие маневры на скорости 60 км/ч и ниже. Водители, которым хочется немного расслабиться, могут убрать руки с руля, когда загорится специальный индикатор на приборной панели. Нажатие кнопки на рулевом колесе возобновляет нормальное вождение.

Ожидается, что после того, как автомобиль покинет сертифицированную «зону громкой связи», водители сразу же возьмут на себя управление. Если они не сделают этого в течение 10 секунд, автомобиль припаркуется и сделает экстренный вызов.

Автоновости,Mercedes-Benz,
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