Mercedes-Benz выпустил на рынок передовую технологию автопилота

В прошлом году правительство Германии официально разрешило Mercedes использовать свою технологию полуавтономного вождения Drive Pilot на дорогах общего пользования, и теперь эта функция официально вышла на рынок. Всего через несколько дней покупатели нового S-класса или его электрического кузена EQS смогут указать его в опциях.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Цены варьируются от 5000 до 7430 евро. Комплект для самостоятельного вождения использует набор высокоточных 3D-карт в сочетании с LiDAR, несколькими радарами и камерами, а также другими датчиками для обеспечения плавного автоматизированного вождения.

Автомобиль с системой может разгоняться, менять полосу движения, тормозить до полной остановки и выполнять другие маневры на скорости 60 км/ч и ниже. Водители, которым хочется немного расслабиться, могут убрать руки с руля, когда загорится специальный индикатор на приборной панели. Нажатие кнопки на рулевом колесе возобновляет нормальное вождение.