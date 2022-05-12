После обновления Toyota Highlander лишился мотора V6

Toyota Highlander актуального поколения выпускается с 2019 года, и теперь пришло время для обновления: кроссовер для американского рынка перешагнул в новый модельный год, попутно обзаведясь новым оборудованием (например, виртуальной панелью приборов в топовых комплектациях) и «турбочетверкой» 2.4 серии T24S, знакомой по Lexus NX, которая вытеснила из гаммы двигателей 3,5-литровый «атмосферник» V6.

Фото: © Toyota © Toyota

Главным новшеством 2023 модельного года стал четырехцилиндровый турбомотор объемом 2,4 литра, уступающий по мощности прежней атмосферной «шестерке», которую он призван заменить (269 лошадиных сил против 299 сил), при этом крутящий момент больше — 430 Нм вместо 357 Нм. Согласно данным Toyota, расход топлива остался на прежнем уровне и составляет 9,8 литра на 100 километров пути, но при этом автомобиль с турбомотором производит на 50 процентов меньше оксидов азота NOx и двуокиси углерода CO2.

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Пару «турбочетверке» составляет восьмидиапазонный автомат, привод может быть как передним, так и полным с муфтой на задней оси, а для самых дорогих версий Highlander предусмотрена система Dynamic Torque Vectoring AWD с индивидуальными муфтами подключения задних колес. В США модель по-прежнему предлагается и с 246-сильной гибридной установкой на базе 2,5-литровой атмосферной «четверки».

Toyota

Что касается комплектаций, то они были пересмотрены. Теперь в топовых исполнениях кроссоверу положена 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, а версии начального уровня идут с аналоговыми шкалами и семидюймовым дисплеем. Диагональ экрана мультимедийной системы составляет те же 12,3 дюйма, однако с 2023 модельного года большой экран можно опционально заказать даже для версий начального уровня вместо базового восьмидюймового дисплея.

Цены на Highlander 2023 года пока не объявлены, а актуальная модель стоит в США от 35,8 тысячи долларов (2,3 миллиона рублей).