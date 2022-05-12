«Лукойл» покупает автозаправки Shell

«Активы компании включают 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах РФ, а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области. Сделка будет завершена после получения согласования Федеральной антимонопольной службы», — говорится в сообщении.