«Лукойл» покупает автозаправки Shell

Компания «Лукойл» подписала соглашения с дочерними обществами Shell о покупке ООО «Шелл Нефть», занимающейся розничной продажей нефтепродуктов на АЗС. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба «Лукойл».
«Активы компании включают 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах РФ, а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области. Сделка будет завершена после получения согласования Федеральной антимонопольной службы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках данной сделки более 350 работников ООО «Шелл Нефть» сохранят трудовые отношения с новым собственником.
О том, что Shell приостановит работу своих АЗС в России для продажи новому владельцу, стало известно в начале мая.