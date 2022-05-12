Новый проект приказа регламентирует порядок надзора за дорожным движением в стране. Согласно ему, предлагается расширить полномочия инспекторов ГИБДД. К примеру, он сможет потребовать, чтобы водитель или пассажир покинули автомобиль. Это можно будет сделать в случае задержания машины, личного досмотра или отстранения от управления, а также для проведения процессуальных действий.

За неповиновение предусмотрен штраф в размере 2 тыс. рублей или 15 суток ареста. Сейчас инспекторы могут только предложить покинуть автомобиль в случае личного досмотра или осмотра транспортного средства.

При этом новая формулировка останется действующей в случаях, если водитель будет заметно утомлен, а также при необходимости устранения неисправности или идентификации автомобиля.