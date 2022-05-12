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43 минуты назад

Новости автомира: инспекторам ГИБДД предложили расширить полномочия

Елена Прошина

Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ГИБДД. Об этом пишет «Газета.ру».

Новый проект приказа регламентирует порядок надзора за дорожным движением в стране. Согласно ему, предлагается расширить полномочия инспекторов ГИБДД. К примеру, он сможет потребовать, чтобы водитель или пассажир покинули автомобиль. Это можно будет сделать в случае задержания машины, личного досмотра или отстранения от управления, а также для проведения процессуальных действий.

За неповиновение предусмотрен штраф в размере 2 тыс. рублей или 15 суток ареста. Сейчас инспекторы могут только предложить покинуть автомобиль в случае личного досмотра или осмотра транспортного средства.

При этом новая формулировка останется действующей в случаях, если водитель будет заметно утомлен, а также при необходимости устранения неисправности или идентификации автомобиля.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД начнут проводить новые проверки водителей. Очередные рейды запланированы на конец мая, они затронут всех автомобилистов. При проверке инспекторы будут делать акцент на техническую составляющую транспортного средства.

Автоновости,Видео,МВД России,ГИБДД,
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