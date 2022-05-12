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49 минут назад

Новости автомира: россияне не готовы пересесть на электромобили

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Непопулярность электрических автомобилей в стране объясняется их высокой стоимостью и отсутствием необходимой инфраструктуры для их обслуживания. Исследование холдинга "Ромир" показало, что только 6% россиян готовы пересесть с привычного транспорта на электрокары, передает в четверг, 12 мая, РИА Новости.

Россияне не готовы пересесть на электромобили
Фото: ©mosecom.mos.ru©mosecom.mos.ru

Большинство опрошенных водителей (72%) выбирают автомобили с двигателями внутреннего сгорания. 22% автомобилистов готовы рассматривать гибридные модели. Только 6% респондентов согласились по возможности перейти на электромобили.

Несмотря на все минусы использования электрических автомобилей в России, опрошенные водители отметили и плюсы. Среди основных преимуществ они назвали экологичность и экономию на топливе.

Исследование также показало, что автомобилисты с некоторым недоверием относятся к покупке электромобилей российского производства. 48% опрошенных готовы рассматривать такой транспорт в качестве следующего приобретения. Из них 30% – только если электрокар будет дешевле импортных аналогов.

Тем не менее электрические автомобили все же находят своих владельцев в России. За 2021 год рынок электрокаров в стране вырос в три раза. Специалисты подсчитали, что всего за год россияне купили более 2200 таких автомобилей.

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