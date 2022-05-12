Россияне не готовы пересесть на электромобили

Непопулярность электрических автомобилей в стране объясняется их высокой стоимостью и отсутствием необходимой инфраструктуры для их обслуживания. Исследование холдинга "Ромир" показало, что только 6% россиян готовы пересесть с привычного транспорта на электрокары, передает в четверг, 12 мая, РИА Новости.

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Большинство опрошенных водителей (72%) выбирают автомобили с двигателями внутреннего сгорания. 22% автомобилистов готовы рассматривать гибридные модели. Только 6% респондентов согласились по возможности перейти на электромобили.

Несмотря на все минусы использования электрических автомобилей в России, опрошенные водители отметили и плюсы. Среди основных преимуществ они назвали экологичность и экономию на топливе.

Исследование также показало, что автомобилисты с некоторым недоверием относятся к покупке электромобилей российского производства. 48% опрошенных готовы рассматривать такой транспорт в качестве следующего приобретения. Из них 30% – только если электрокар будет дешевле импортных аналогов.