Новый Subaru BRZ разбили об стену

Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) опубликовал результаты серии краш-тестов Subaru BRZ. На опубликованном видео показано, как купе испытывают в ходе фронтального и бокового удара, проверяют работу автоматических систем предотвращения аварий и распознавания пешеходов. По результатам тестов модель получила высшую оценку безопасности Top Safety Pick +.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Краш-тесты по методике IIHS включают в себя три фронтальных удара на скорости 64 километра в час, причём все столкновения происходят с частичным перекрытием. Два удара с 25-процентным перекрытием с водительской и пассажирской стороны дополняются фронтальным краш-тестом с 40-процентным перекрытием. Также оценивается способность противостоять боковому удару, проводится тест прочности крыши и испытания креплений сидений и подголовников при попутном столкновении.

Кроме того, организация проверяет работу систем безопасности, которые помогают избежать ДТП на городских скоростях, и работу фар головного света. Эксперты организации IIHS заявили, что Subaru BRZ обеспечивает пассажирам достаточный уровень защиты при столкновении. Также баллы модели добавили за хорошие результаты в других испытаниях. В результате машина получила высшую оценку безопасности Top Safety Pick +.