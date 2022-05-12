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1 час назад

Новости автомира: новый Subaru BRZ разбили об стену

Motor.ru

Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) опубликовал результаты серии краш-тестов Subaru BRZ. На опубликованном видео показано, как купе испытывают в ходе фронтального и бокового удара, проверяют работу автоматических систем предотвращения аварий и распознавания пешеходов. По результатам тестов модель получила высшую оценку безопасности Top Safety Pick +.

Новый Subaru BRZ разбили об стену
Фото: Motor.ruMotor.ru

Краш-тесты по методике IIHS включают в себя три фронтальных удара на скорости 64 километра в час, причём все столкновения происходят с частичным перекрытием. Два удара с 25-процентным перекрытием с водительской и пассажирской стороны дополняются фронтальным краш-тестом с 40-процентным перекрытием. Также оценивается способность противостоять боковому удару, проводится тест прочности крыши и испытания креплений сидений и подголовников при попутном столкновении.

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Кроме того, организация проверяет работу систем безопасности, которые помогают избежать ДТП на городских скоростях, и работу фар головного света. Эксперты организации IIHS заявили, что Subaru BRZ обеспечивает пассажирам достаточный уровень защиты при столкновении. Также баллы модели добавили за хорошие результаты в других испытаниях. В результате машина получила высшую оценку безопасности Top Safety Pick +.

Несмотря но очевидный успех, прошлый краш-тест Subaru BRZ завершился неудачно. В конце апреля безопасность купе проверили японские специалисты из JNCAP. В результате испытаний спорткар заработал всего две звезды.

Самые опасные автомобили: модели, провалившие краш-тесты

Автоновости,Subaru BRZ,Subaru,Toyota,
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