BMW начала делать краску из отходов

Компания BMW стала первым производителем, использующим матовые краски, изготовленные из биомассы, вместо сырой нефти. Процесс замены прекурсоров вроде лигроина на органику разработан BASF, и такие колеры уже применяют на европейских заводах марки. В дополнение к этому, заводы BMW Group в Лейпциге и Росслине (Южная Африка) также используют произведенное экологическим способом антикоррозионное покрытие.

Фото: © BMW © BMW

Стремясь снизить негативное влияние на окружающую среду, BMW применяет чуть ли не весь арсенал доступных решений. Компания постепенно переходит на возобновляемые источники энергии. Причем это касается не только сборочных линий, но и выпуска отдельных компонентов, например, алюминиевых колес. К слову, уже сегодня до 50 процентов сырья для литейного цеха завода в немецком Ландсхуте получают с использованием солнечной энергии.

Также BMW активно изучает преимущества вторсырья, биокомпозитов и прочих инновационных материалов. Плюс выпускает шины из полученного этическим путем натурального каучука и вискозного волокна. А последняя инициатива бренда — использование в производстве матовых кузовных красок, сделанных не из сырой нефти, а биомассы и отходов очистных сооружений.

Пока такую технологию применяют лишь на европейских заводах BMW. Инновационный процесс замены прекурсоров вроде лигроина на органику разработан BASF, причем такие краски идентичны использовавшимся ранее — их даже выпускают на одной линии. По этой причине, чтобы точно определить, какое количество колера считается произведенным целиком из экологичного сырья, приходится применять метод баланса масс.