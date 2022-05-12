Россия не попала в пятерку крупнейших авторынков Европы

По итогам апреля российский авторынок не вошел в топ-5 крупнейших в Европе, сообщает «Автостат». Предыдущий месяц стал для нашей страны худшим за последние 15 лет: сказались введенные санкции, остановленные поставки автомобилей из-за рубежа и простои на заводах по причине нехватки деталей. В результате Россия оказалась лишь шестой по объемам продаж среди европейских стран, пропустив вперед Германию, Великобританию, Францию, Италию и Испанию.

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Согласно данным Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), в апреле объем немецкого рынка составил 180 264 новых автомобиля, что на 21,5 процента меньше результата за тот же месяц 2021 года. Низкий показатель объясняется в том числе тем, что некоторые местные заводы весной простаивали из-за дефицита электронных компонентов. В числе компаний, объявивших о временном прекращении сборки машин на всех европейских предприятиях, оказались немецкие BMW и Volkswagen. Несмотря на это, авторынок Германии занял первое место в рейтинге крупнейших в Европе.

Великобритания завершила апрель с показателем 119 167 машин (15,8 процента) и заняла вторую строчку, а Франция замкнула первую тройку с результатом 108 723 реализованных автомобиля (-22,6 процента). В первую пятерку попала Италия: местные дилеры продали 97 339 машин (-29,7 процента), а следом идет Испания — 69 111 машин и падение на 12,1 процента.

Если учитывать в статистике Россию, то она заняла шестое место: в апреле продажи новых автомобилей в стане обновили антирекорд, скатившись до 32,7 тысячи штук (падение в 4,6 раза по сравнению с результатом того же месяца 2021 года).