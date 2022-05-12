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2 часа назад

Новости автомира: LADA Niva возглавила рейтинг самых продаваемых автомобилей SUV в РФ в апреле 2022 года

Max-cars.ru

Второй месяц весны в текущем году можно назвать «черным» для автомобильной отрасли

LADA Niva обошла всех своих конкурентов
Фото: Max-cars.ruMax-cars.ru

«По итогам апреля было продано 55129 автомобилей, снижение на 78,5% по отношению к апрелю 2021 года», — Ассоциация европейского бизнеса.

В России провалились продажи легковых автомобилей. Как стало известно «Max-Cars», отечественные бренды смогли удержать за собой лидерство. Это же касается и кроссоверов с внедорожниками. По количеству в апреле больше всего продали моделей LADA Niva. По данным АЕБ, машину купили 1941 раз. В прошлом году в этот же месяц было реализовано 5,3 тысячи машин этой модели.

Остальной список лидеров в сегменте SUV за прошлый месяц выглядит следующим образом:

Hyundai Creta (1162 против 6,4 тысячи в прошлом году), Renault Duster (644 против 3,7 тыс.), KIA Seltos (578 против 1,5 тыс.), Mitsubishi Outlander (526 против 1,5 тысячи), УАЗ Патриот (433 против 960), KIA Sportage (382 против 3 тысяч), KIA Sorento (372 против 1,4 тысячи), Hyundai Tucson (369 против 41), Mazda CX-5 (363 против 1,5 тыс.).

В этом списке рост продаж показал только Hyundai Tucson. Это можно связать как со стоимостью автомобилей, так и с их доступностью у дилеров.

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