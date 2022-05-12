LADA Niva обошла всех своих конкурентов

Второй месяц весны в текущем году можно назвать «черным» для автомобильной отрасли

Фото: Max-cars.ru Max-cars.ru

«По итогам апреля было продано 55129 автомобилей, снижение на 78,5% по отношению к апрелю 2021 года», — Ассоциация европейского бизнеса.

В России провалились продажи легковых автомобилей. Как стало известно «Max-Cars», отечественные бренды смогли удержать за собой лидерство. Это же касается и кроссоверов с внедорожниками. По количеству в апреле больше всего продали моделей LADA Niva. По данным АЕБ, машину купили 1941 раз. В прошлом году в этот же месяц было реализовано 5,3 тысячи машин этой модели.

Остальной список лидеров в сегменте SUV за прошлый месяц выглядит следующим образом: