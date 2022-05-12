KIA готовит кроссовер по цене Lada Granta

В этот раз речь пойдёт о компактном кроссе KIA Sonet, ценник которого составляет не более стоимости Lada Granta. Эта модель могла бы стать хитом в РФ.

Фото: Car.ru Car.ru

Данный кросс стал самым мелким в модельной линейке вседорожников корейского бренда. Его основным авторынком выступает индийский. Стоимость машины достигает 750 000 – 1 200 000 руб.

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Длина KIA Sonet составляет 4,2 м. Дизайн авто является довольно солидным и привлекательным. Световая оптика включает светодиодные секции, машина комплектуется крупноячеистой облицовкой радиатора и стилизованным моноблоком стоп-сигнальных фонарей.

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Тачскрин мультимедийного развлекательного комплекса вместе с приборной панелью объединили в единую линию. Приборка KIA Sonet наделена аналоговыми шкалами тахометра, указателем уровня горючего и температурой охлаждающей жидкости. Центральную часть выделили для размещения цифрового спидометра и цветного бортового компьютера. KIA Sonet комплектуется вертикальными секциями дефлекторов воздуховодов.

Sonet оснастили полностью светодиодной оптикой, климат-контролем или кондиционером, люком, светодиодными противотуманными фонарями, круиз-контролем, системой курсовой устойчивости, комбинированной обивкой салона, мультимедиа со специальной камерой заднего обзора, датчиками парковки, ионизатором воздуха, легкосплавными колесными дисками, светодиодными дневными ходовыми огнями, датчиками давления в автомобильных шинах и многим другим.

Для корейского кросса предлагается пара бензиновых моторов. Речь идёт о 1,2-литровом агрегате на 80 л.с. и турбированном трёхцилиндровом литровом двигателе на 120 л.с. Также предусмотрена полуторалитровая турбодизельная установка на 100 «лошадей».

Вместе с мотором функционирует 5МКПП и 6МКПП. В качестве альтернативы предлагается РКПП. Последняя версия предусмотрена только для топового бензинового мотора. Для всех модификаций используется переднеприводная система.