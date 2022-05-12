Tesla отзывает 130 000 автомобилей в США

Tesla отзывает 129 960 своих электромобилей в США из-за проблемы с сенсорным экраном, которая могла привести к перегреву устройства или потере изображения. Это считается проблемой безопасности, поскольку на дисплей выводится изображение с камеры заднего вида, а также настройки, связанные с обогревателями ветрового стекла автомобиля. Tesla заявила, что не знает ни о каких авариях или травмах, связанных с этой проблемой.

Среди отозванных - седаны Model S и внедорожники Model X 2021 и 2022 годов, а также автомобили Model 3 и Model Y 2022 года выпуска, на которых установлены определенные версии прошивки.Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) сообщила, что центральный процессор на затронутых устройствах может недостаточно остыть после процесса быстрой зарядки. Это может привести к неожиданному поведению дисплея, например, к более медленной работе, чем обычно, или к потере изображения. Хорошей новостью является то, что проблема может быть решена с помощью беспроводного обновления, что избавит владельцев от поездки к дилеру.