Фото дня: Mercedes показал новинки в честь юбилея AMG

Седаны Mercedes-AMG A 45 4Matic и A 45 S 4Matic, а также «купе» и универсалы CLA 45 4Matic и CLA 45 S 4Matic обзавелись юбилейной версией Edition 55. Такая уже есть у внедорожника G 63, и набор изменений здесь тоже носит сугубо косметический характер. Это ограниченная двумя «металликами» палитра кузовных красок, черные элементы декора, другой обвес и классический черно-красный салон. Стоимость пакета Edition 55 — от 12 614 до 14 280 евро, или 856 и 969 тысяч рублей соответственно.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Версия Edition 55, празднующая 55-летие AMG, уже есть у внедорожника Mercedes-AMG G 63. Заказы на такие машины принимают до октября, но все изменения здесь сугубо косметические. Теперь же в юбилейную серию добавлены ещё шесть моделей. Речь о седанах A 45 4Matic и A 45 S 4Matic, а также «купе» и универсалах CLA 45 4Matic и CLA 45 S 4Matic. Им всем положен пакет AMG Aerodynamics с увеличенным передним сплиттер и задним спойлером, черный внешний декор и кованые колеса диаметром 19 дюймов.

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Среди других особенностей — декали с изображением эмблемы AMG на бортах, пробка бензобака серебристого цвета и классический черно-красный салон. Пакет Edition 55 также включает руль AMG Performance с оплеткой из микрофибры, накладки на пороги со светящейся надписью «AMG» и элементы внутренней отделки из темного шлифованного алюминия. Автомобили спецверсии можно заказать только в белом и черном «металликах». Бонус каждому покупателю — фирменный чехол-тент из дышащего материала, украшенный логотипом AMG.

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