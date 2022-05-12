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1 час назад

Седан Renault назван лучшей моделью автомобиля по цене до 1 млн рублей

Max-cars.ruиещё 1

Владелец 6-10-летней машины может столкнуться только с одной заметной проблемой

Седан Renault назвали лучшей моделью автомобиля по цене до 1 млн рублей
Фото: Max-cars.ruMax-cars.ru

«Это 4,6-метровый седан с большим багажником, просторным салоном и дорожным просветом 145 мм», — За рулем.

Автоэксперт Сергей Зиновьев назвал отличный седан стоимостью до 1 млн рублей, который может надежно выполнять свои задачи. Как стало известно «Max-Cars», речь идет о 6-10-летних автомобилях Renault Fluence. Модель выполнена в кузове C-класса, выделяется просторным салоном и большим багажником.

Самые свежие экземпляры с пробегом сегодня стоят около 900 тысяч рублей. Чем больше возраст, тем ниже будет стоимость. Как отмечает Зиновьев, это практичные и надежные машины. Их основным недостатком можно назвать минимальное количество роскошных комплектаций. Как и большинство продукции Renault, Fluence в первую очередь создан в качестве практичной и доступной машины. Но базовые вещи в виде кондиционера, музыки и подушек безопасности явно будут установлены.

Машины комплектовались 1,6-литровыми моторами K4M и H4M с мощностью 106, 110 и 114 лошадиных сил. Но есть и 2-литровый агрегат на 138 лошадиных сил. Моторы отлично себя зарекомендовали, есть только вероятность проблемы с КПП. Но только, если установлен «автомат» DP2. Если нужна надежность, то лучше выбирать машины только с МКПП.

В итоге Renault Fluence, по мнению Зиновьева, становится отличным и практичным выбором автомобиля в бюджете до 1 млн рублей в РФ в 2022 году.

Автоновости,Renault Fluence,Renault,Сергей Зиновьев,
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