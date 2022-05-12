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1 час назад

Новости автомира: ГИБДД проведет новые проверки автомобилистов в конце мая 2022 года

ПроКроссовер.ру

В ГИБДД намерены провести новые проверки водителей в конце мая. Во время проверок сотрудники полиции будут смотреть неисправности в автомобиле, в том числе тормозной системы и рулевого управления, а также проверять автомобили на незарегистрированный тюнинг.

ГИБДД проведет новые проверки в конце мая 2022 года
Фото: ТАССТАСС

Кроме того, инспекторы проверят диагностические карты у коммерческих перевозчиков. Отметим, что российским водителям уже необязательно проходить технический смотр. При этом сохранились категории транспортных средств и случаи, при которых прохождение техосмотра обязательно.

В ГИБДД напомнили, что за техническим состоянием автомобиля должны следить сами владельцы и исправлять все неисправности и не эксплуатировать автомобиль с ними т.к. это влияет на безопасность всех без исключения участников дорожного движения.

При выявлении неисправности, в частности, системы тормозов, владельцу предпишут устранить неисправность в течении недели. Если же собственник продолжит использовать неисправный автомобиль, то инспекторы лишат его свидетельства о регистрации и запретят его повторную постановку на учет.

Автоновости,ГИБДД,
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