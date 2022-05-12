Представлен водородный кроссовер со съемными топливными «капсулами»

Французский стартап NamX представил прототип водородного кроссовера HUV. Он разработан в сотрудничестве с ателье Pininfarina и выйдет на рынок в 2025 году. Особенность модели — съемные топливные «капсулы», которые, по задумке авторов, дадут больше свободы и помогут внедрить новую модель дистрибуции чистой энергии. HUV предложат в двух версиях: заднеприводной 300-сильной и топовой 550-сильной со всеми ведущими колесами.

Фото: © NamX © NamX

NamX HUV — первый физический шоу-кар Pininfarina, спроектированный целиком в виртуальной среде. Дизайн кроссовера нельзя назвать революционным. Единственное, за что может зацепиться взгляд, — многочисленные «искы», сформированные передней и задней оптикой, а также изломами на боковинах. В движение машину приводит силовая установка на водород, причем топливо находится как в фиксирорванном баке, так и в съемных «капсулах» (они установлены на корме) — и именно на них сделана основная ставка.

Сменные топливные баки задуманы как часть новой модели дистрибуции энергии. Кроме того, они многофункциональны, то есть в теории могут быть использованы вне автомобиля. На рынок HUV предположительно выйдет в IV квартале 2025 года и будет доступен в двух версия.

Начальный вариант — это задний привод, 300 сил, разгон до ста за 6,5 секунды и «максималка» 200 километров в час. Для полноприводного GTH заявлены 550 сил, разгон до «сотни» за 4,5 секунды и максимальная скорость 250 километров в час. Запас хода — до 800 километров.

NamX

NamX

NamX

Судя по всему, приоритетным рынком для NamX HUV станет Европа. Там кроссовер собираются продавать по цене от 65 000 до 95 000 евро, что соответствует 4,44 и 6,5 миллиона рублей.