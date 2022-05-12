Представлен водородный кроссовер со съемными топливными «капсулами»

Французский стартап NamX представил прототип водородного кроссовера HUV. Он разработан в сотрудничестве с ателье Pininfarina и выйдет на рынок в 2025 году. Особенность модели — съемные топливные «капсулы», которые, по задумке авторов, дадут больше свободы и помогут внедрить новую модель дистрибуции чистой энергии. HUV предложат в двух версиях: заднеприводной 300-сильной и топовой 550-сильной со всеми ведущими колесами.
NamX HUV — первый физический шоу-кар Pininfarina, спроектированный целиком в виртуальной среде. Дизайн кроссовера нельзя назвать революционным. Единственное, за что может зацепиться взгляд, — многочисленные «искы», сформированные передней и задней оптикой, а также изломами на боковинах. В движение машину приводит силовая установка на водород, причем топливо находится как в фиксирорванном баке, так и в съемных «капсулах» (они установлены на корме) — и именно на них сделана основная ставка.
Сменные топливные баки задуманы как часть новой модели дистрибуции энергии. Кроме того, они многофункциональны, то есть в теории могут быть использованы вне автомобиля. На рынок HUV предположительно выйдет в IV квартале 2025 года и будет доступен в двух версия.
Начальный вариант — это задний привод, 300 сил, разгон до ста за 6,5 секунды и «максималка» 200 километров в час. Для полноприводного GTH заявлены 550 сил, разгон до «сотни» за 4,5 секунды и максимальная скорость 250 километров в час. Запас хода — до 800 километров.
Судя по всему, приоритетным рынком для NamX HUV станет Европа. Там кроссовер собираются продавать по цене от 65 000 до 95 000 евро, что соответствует 4,44 и 6,5 миллиона рублей.
До серийного производства модель помогут довести бывшие сотрудники Matra Automotive и Renault, а также ряд экспертов в области «зеленой» энергетики и водородных систем.