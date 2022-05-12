Цены на внедорожник Haval H9 рухнули на 500 тысяч

В мае китайский внедорожник Haval H9 подешевел в России на 500 тысяч рублей, после резкого поднятия цен в апреле. Об этом сообщают «Автоновости дня».

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Согласно информации на официальном сайте бренда, сначала подешевел кроссовер Jolion, а теперь и внедорожник H9. Сейчас самый дешевый Haval H9 в базовой комплектации Comfort можно приобрести за 4 399 000 рублей.

Цены на внедорожник в «средней» комплектации Elite варьируются от 4 599 000 до 4 719 000 рублей. А вот самый дорогой Haval H9 в исполнении Premium также подешевел на 500 тысяч и теперь стоит 4 799 000 рублей.