Стартап электрических минивэнов прекращает деятельность в России

Британский стартап Arrival, специализирующийся на грузовых и пассажирских электрических минивэнах, прекращает деятельность в России, сообщает Financial Times. Основатель Arrival — бывший замминистр связи Денис Свердлов, который также занимал пост директора сотового оператора Yota Group. Основную часть команды, которая в России занималась программным обеспечением, уже перевезли в Грузию — там компания открыла офисы в Тбилиси. Никаких планов по возвращению в Россию в будущем у стартапа нет.

Фото: © Arrival © Arrival

По данным издания, компания оказалась «под пристальным вниманием» из-за ее основателя с российскими корнями. Полное завершение деятельности в России займет еще несколько месяцев, отметил исполнительный вице-президент Arrival Том Элдридж.

Стартап был основан в 2015 году. Он базируется в Великобритании, однако у него также есть офисы в Германии, США и Израиле. Еще в начале 2020 года стартап привлек инвестиции в размере 100 миллионов евро от Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation, а также получил крупный заказ от американской логистической фирмы UPS.

Несмотря на вложения, производство автомобилей до сих пор не началось. Год назад Arrival представил готовый к дорожным тестам экземпляр электрического фургона, и планировал запустить выпуск до конца 2021 года, однако Элдридж отметил, что задача по наладке сборки оказалась «очень сложной».