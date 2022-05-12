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33 минуты назад

Новости автомира: основанный россиянином разработчик электрокаров уходит из России

Motor.ru

Британский стартап Arrival, специализирующийся на грузовых и пассажирских электрических минивэнах, прекращает деятельность в России, сообщает Financial Times. Основатель Arrival — бывший замминистр связи Денис Свердлов, который также занимал пост директора сотового оператора Yota Group. Основную часть команды, которая в России занималась программным обеспечением, уже перевезли в Грузию — там компания открыла офисы в Тбилиси. Никаких планов по возвращению в Россию в будущем у стартапа нет.

Стартап электрических минивэнов прекращает деятельность в России
Фото: © Arrival© Arrival

По данным издания, компания оказалась «под пристальным вниманием» из-за ее основателя с российскими корнями. Полное завершение деятельности в России займет еще несколько месяцев, отметил исполнительный вице-президент Arrival Том Элдридж.

Стартап был основан в 2015 году. Он базируется в Великобритании, однако у него также есть офисы в Германии, США и Израиле. Еще в начале 2020 года стартап привлек инвестиции в размере 100 миллионов евро от Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation, а также получил крупный заказ от американской логистической фирмы UPS.

Несмотря на вложения, производство автомобилей до сих пор не началось. Год назад Arrival представил готовый к дорожным тестам экземпляр электрического фургона, и планировал запустить выпуск до конца 2021 года, однако Элдридж отметил, что задача по наладке сборки оказалась «очень сложной».

Сейчас Arrival разрабатывает автобусы и электрокары для такси и строит «микрофабрики» в Великобритании и США. По словам топ-менеджера, до начала производства фургонов в британском Бистере осталось несколько месяцев.

Автоновости,Hyundai,Kia,Денис Свердлов,Yota,Hyundai,
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