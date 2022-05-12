Глава Volkswagen высказался о ситуации с поставками комплектующих

Генеральный директор немецкого автоконцерна Volkswagen Герберт Дисс заявил, что в обозримом будущем ситуация с поставками комплектующих немного урегулируется. Таким мнением он поделился в ходе выступления на общем онлайн-собрании компании, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

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«Мы предполагаем, что ситуация с поставками нормализуется, даже если война продлится дольше», - подчеркнул Дисс.

Он заявил об опасности постоянной изоляции РФ и других регионов. По словам главы Volkswagen, проблему не решить создаем блоков.

Дисс также отметил, что проблема с поставками остро необходимых микрочипов является не единственной. Так, по его словам, отрасль столкнулась с трудностями в поставках и других комплектующих. Речь идет, в частности, о кабельных жгутах, которые производятся на Украине.

«Мы смогли в значительной степени компенсировать производственные потери в Европе», - заключил Дисс.