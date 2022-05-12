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54 минуты назад

Hyundai готовит необычный вездеход

Droidnews

Ранее вы уже могли слышать о подобном, но тогда это был лишь концепт. Но теперь промышленный гигант объявляет о старте разработок вездехода в Монтане.

Hyundai готовит необычный вездеход
Фото: DroidnewsDroidnews

Для этого в Hyundai планируют инвестировать более 20 миллионов долларов в новое подразделение New Horizons, в котором будет задействовано 50 человек. Оно будет расположено в инновационном кампусе Университета штата Монтана в Бозмене, штат Монтана, на территории примерно 4572 м².

В пресс-релизе компании сказано, что новая команда будет заниматься разработкой транспортных средств максимальной мобильности.

Работа нового подразделения начнётся с создания вездеходов TIGER и Elevate с неограниченными векторами движения.

Hyundai впервые представила публике концепт Elevate в 2019 году, показав вездеход, для которого буквально нет непреодолимой местности. Она как может привычно ездить на колёсах, так и ходить по сильно пресечённой местности.

Транспортное средство в видеоролике получило привычные 4 колеса, приводимые в движения мотором. Они прикреплены к «ногам», состоящих из нескольких сочленений, позволяющих им изгибаться в разных направлениях и точках. Это в свою очередь даёт возможность «автомобилю» поднимать себя и маневренно спускаться с уступов.

Tiger же — транспортное средство меньшего размера, предназначенное для удалённого управления. Потенциально может быть полезно при исследовании объектов в космосе, в шахтёрском деле и т.д.

Hyundai сначала планирует произвести TIGER прежде чем приступать к работе над Elevate. Вторую машину можно будет использовать, к примеру, при спасательных операциях.

Автоновости,Hyundai,
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