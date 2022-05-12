Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+17° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: автомобильный стартап с российскими корнями решил уйти из РФ

Мария Иванова

Arrival, британский стартап по производству электромобилей, основанный бывшим замглавы Минсвязи России Денисом Свердловым, прекращает свои операции в РФ и не планирует работать в стране в будущем. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на директора по продуктам компании Тома Элвиджа.

Автомобильный стартап с российскими корнями решил уйти из РФ
Фото: ReutersReuters

Компания оказалась под пристальным вниманием, потому что ее основал россиянин, работавшие в правительстве РФ, отмечает FT.

Элвидж рассказал, что в России у компании есть команда, которая занимается программным обеспечением, но с февраля Arrival находится в процессе прекращения своей деятельности в стране.

В ответ на вопрос о том, может ли Arrival столкнуться с санкциями из-за прежней роли Свердлова в правительстве, Элвидж подчеркнул, что Свердлов выступает против действий России на Украине.

«Денис выступил публично и ясно дал понять, что он против, Arrival и Денис против того, что происходит, и против конфликтов любого рода», - сказал Элвидж.

По его словам, сворачивание работы в РФ займет еще несколько месяцев. Компания уже перевезла большую часть своей команды в Грузию и открыла офисы в Тбилиси.

Свердлов (в прошлом – глава оператора Yota и заместитель министра связи РФ) создал Arrival в 2015 году. Arrival появилась на американской бирже Nasdaq в марте 2021 года и была оценена в 13,6 миллиарда долларов. Компания строит «микрофабрики» в Великобритании и США и сосредоточена на разработке электрического фургона, автобусов и автомобилей такси.

После начала украинского кризиса ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

Многие западные компании решили приостановить свою работу в РФ или покинуть российский рынок. Работу в стране, в частности, приостановили Ford, Hyundai, BMW, IKEA, McDonald’s, H&M, Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka).

Автоновости,Hyundai,BMW,Денис Свердлов,Минкомсвязь РФ,Yota,Ford,Ikea,Правительство РФ,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители