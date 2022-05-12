Автомобильный стартап с российскими корнями решил уйти из РФ

Arrival, британский стартап по производству электромобилей, основанный бывшим замглавы Минсвязи России Денисом Свердловым, прекращает свои операции в РФ и не планирует работать в стране в будущем. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на директора по продуктам компании Тома Элвиджа.
Компания оказалась под пристальным вниманием, потому что ее основал россиянин, работавшие в правительстве РФ, отмечает FT.
Элвидж рассказал, что в России у компании есть команда, которая занимается программным обеспечением, но с февраля Arrival находится в процессе прекращения своей деятельности в стране.
В ответ на вопрос о том, может ли Arrival столкнуться с санкциями из-за прежней роли Свердлова в правительстве, Элвидж подчеркнул, что Свердлов выступает против действий России на Украине.
«Денис выступил публично и ясно дал понять, что он против, Arrival и Денис против того, что происходит, и против конфликтов любого рода», - сказал Элвидж.
По его словам, сворачивание работы в РФ займет еще несколько месяцев. Компания уже перевезла большую часть своей команды в Грузию и открыла офисы в Тбилиси.
Свердлов (в прошлом – глава оператора Yota и заместитель министра связи РФ) создал Arrival в 2015 году. Arrival появилась на американской бирже Nasdaq в марте 2021 года и была оценена в 13,6 миллиарда долларов. Компания строит «микрофабрики» в Великобритании и США и сосредоточена на разработке электрического фургона, автобусов и автомобилей такси.
После начала украинского кризиса ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.
Многие западные компании решили приостановить свою работу в РФ или покинуть российский рынок. Работу в стране, в частности, приостановили Ford, Hyundai, BMW, IKEA, McDonald’s, H&M, Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka).