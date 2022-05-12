И Subaru тоже: японцы рассказали о планах на электромобили

Японский автопроизводитель Subaru заявил, что в ближайшие пять лет компания намерена наладить сборку электромобилей на главном предприятии в Японии — старт производства запланирован на 2027 год. Помимо этого, фирма вложит почти $2 млрд в создание необходимых аккумуляторов.
Согласно прогнозам экономистов, по результатам текущего финансового года Subaru рассчитывает на операционную прибыль в районе 200 млрд йен, причем две трети продаж компании сейчас приходятся на американский рынок. Не позднее 2030 года компания надеется увеличить продажи электромобилей до 40% от общего объёма.