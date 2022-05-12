Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+17° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
50 минут назад

И Subaru тоже: японцы рассказали о планах на электромобили

Мария Иванова

Японский автопроизводитель Subaru заявил, что в ближайшие пять лет компания намерена наладить сборку электромобилей на главном предприятии в Японии — старт производства запланирован на 2027 год. Помимо этого, фирма вложит почти $2 млрд в создание необходимых аккумуляторов.

И Subaru тоже: японцы рассказали о планах на электромобили
Фото: SubaruSubaru

Согласно прогнозам экономистов, по результатам текущего финансового года Subaru рассчитывает на операционную прибыль в районе 200 млрд йен, причем две трети продаж компании сейчас приходятся на американский рынок. Не позднее 2030 года компания надеется увеличить продажи электромобилей до 40% от общего объёма.

Автоновости,Subaru,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители