Закон о разрешении передавать данные такси в ФСБ внесли в Госдуму

Законопроект о доступе ФСБ к данным агрегаторов такси внесен в Госдуму. Если документ примут, сотрудники ФСБ смогут получать удаленный доступ к базам данных обработки и передачи заказов агрегаторов и перевозчиков. Кроме того, законопроект предполагает ряд других изменений для отрасли.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС Станислав Красильников/ТАСС

Если законопроект примут, с точки зрения пассажиров ничего особо не изменится. К примеру, в Москве данные о поездках давно уже передаются. Правда не в ФСБ, а в Дептранс, но в том, что ФСБ может их при необходимости получить, сомневаться не приходится. К тому же, эксперты сходятся во мнении, что передаваться будет не вся информация в режиме онлайн, а только та, которая заинтересует силовиков. И правда, зачем ФСБ обрабатывать кучу данных, когда можно обязать перевозчиков хранить их и предоставлять по необходимости. Кстати, хранить информацию о заказах по новому закону нужно будет до полугода.

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Кроме передачи информации в ФСБ новый закон будет регулировать отношения между водителем и агрегатором, правила покраски транспортных средств, еще автомобили предлагается оснащать датчиками усталости.

Любопытно, что в тексте закона сейчас не прописана ответственность агрегаторов. Транспортные компании надеялись, что новые правила обяжут агрегаторов нести ответственность наравне с ними. Это не так уж обязательно, считает председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков:

«Кроме того, что записано в законе, а сейчас не записано ничего, есть судебная практика. Судебная практика такая, что суды в основном считают ответственными не только перевозчика, но и агрегатора. То есть когда пассажир понес какой-то ущерб, суды или присуждают ответственность с агрегатора или там солидарная ответственность перевозчика и агрегатора. Но, конечно, лучше если ответственность записана в законе, больше вероятность, что агрегатор заплатит без того, чтобы идти в суд».

Закон предлагает разрешить работать в такси самозанятым. Председатель координационного совета Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков не понимает, как это вообще возможно:

«Что касается самозанятых в такси, это смешно. Какие самозанятые? Это противоречит закону о самозанятых, это раз. Самозанятые — это путь в рабство на транспорте, потому что физлицо не сможет обеспечить должный уровень безопасности перевозок. Не сможет оно обеспечить не предрейсовый осмотр. Можно будет договора заключать, но как он будет заключать, когда надо переписывать весь устав автомобильного транспорта».

Тем более что по закону о самозанятых, им нельзя вести деятельность, требующую лицензии. Еще один пункт законопроекта позволит Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю устанавливать количество такси в регионе. Дело тут в том, что если не контролировать количество машин такси, некоторые компании могут начать демпинговать, цены опустятся, значит, водителям придется работать по 18 часов в сутки, чтобы сохранить заработок. А это небезопасно. Таксопарки сейчас и так сталкиваются с целым ворохом проблем. Говорит президент Московского транспортного союза Юрий Свешников:

«Тарифы на такси за последний десяток лет были существенно занижены, я по Москве говорю, исходя из тех расходных обязательств, которые должен нести перевозчик, исходя из выполнения требования транспортного законодательства, существующего на сегодняшний момент. Это было до кризисных явлений. После кризисных явлений это будет еще хуже, поскольку большинство автомобилей находится в лизинге, с февраля процент лизинга увеличился в три раза. Средний процент стал вместо 7% — 24% из-за того, что выросла ключевая ставка ЦБ. Сами по себе автомобили тоже выросли в цене, поскольку они собираются из импортных запчастей, которых либо нет, либо они стали существенно дороже. Сами по себе запчасти то же самое: либо недоступны, либо будут очень дорогие».

Таксопарки, которые купили авто за свои деньги, конечно, могут поменять сегмент на более низкий и закупить китайские автомобили. Которые все равно сейчас дорогие. Что делать тем, у кого машины в лизинге, совсем непонятно.