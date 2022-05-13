Продажи автомобилей в Китае упали на 48%, однако продажи электрокаров сохранили позицию

Месячный объем продаж автомобилей оказался самым скромным за последние десять лет, что связано с экономическим ущербом от жестких ограничений, введенных в Шанхае и других городах Китая для борьбы с распространением коронавируса.

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В целом продажи автомобилей за первые четыре месяца 2022 года сократились на 12% в годовом выражении, сообщили в Китайской Ассоциации автопроизводителей.