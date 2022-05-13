Продажи автомобилей в Китае упали на 48%, однако продажи электрокаров сохранили позицию

Месячный объем продаж автомобилей оказался самым скромным за последние десять лет, что связано с экономическим ущербом от жестких ограничений, введенных в Шанхае и других городах Китая для борьбы с распространением коронавируса.
В целом продажи автомобилей за первые четыре месяца 2022 года сократились на 12% в годовом выражении, сообщили в Китайской Ассоциации автопроизводителей.
Напротив, продажи электромобилей и подключаемых гибридных автомобилей выросли на 45% в апреле и более чем удвоились за первые четыре месяца в годовом выражении. Продажи компании BYD подскочили на 164% за первые четыре месяца года, включая апрель, тогда как Tesla столкнулась с трудностями в осуществлении поставок.