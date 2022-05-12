Эксперт считает, что электросамокаты нужно регулировать на уровне ПДД

Ограничение скорости до 25 км/ч планируют распространить не только на арендные электросамокаты, моноколеса и гироскутеры, но и на все средства индивидуальной мобильности, ввозимые в Россию. Новый ГОСТ уже проходит согласование в правительстве РФ.

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«Ограничение скорости – один из шагов, который должен быть предпринят. Но мы до сих пор ждем аналогичные изменения в правила дорожного движения. О них говорят уже очень давно, но до сих пор они не введены, – заявила в эфире телеканала «МИР 24» руководитель аналитического отдела экспертного центра «Движение без опасности» Елена Борисенко. – Контролировать соблюдение ГОСТ можно только по отношению к должностным и юридическим лицам. Чтобы контролировать соблюдение правил физическими лицами, регулирование должно быть с точки зрения ПДД».

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Но устанавливать правила движения средств индивидуальной мобильности целесообразно, когда существует развитая инфраструктура для их движения. А пока похвастаться этим может разве что столица. Эксперт считает, что для того, чтобы движение стало безопасным, нужно отделить самокаты от основного транспортного потока и от пешеходов.

В числе новых правил обсуждается и ограничение скорости движения средств индивидуальной мобильности в парках до 6 км/ч. Елена Борисенко считает это предложение спорным, поскольку двигаться со скоростью пешехода на моноколесе, к примеру, технически сложнее.

Не все ясно пока и в вопросе о том, как технически ограничить скорость электросамокатов. Ведь соответствующие изменения в конструкцию будут внесены у техники, которая только начнет ввозиться. Да и там, по мнению эксперта, могут найтись «умельцы», которые будут снимать ограничители.

«Позитивная новость в том, что есть люди, которым будет достаточно установленной скорости, и они будут ездить, не превышая ее. Какую-то часть гонщиков это отсечет, но вряд ли критично повлияет на безопасность, – считает эксперт. – Другие предлагаемые меры, а именно оснащение самокатов световозвращателями, фарами, неплохо дополнит систему мер по повышению безопасности».