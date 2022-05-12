На каникулы: у "АвтоВАЗ" опять закончились детали

САМАРА, 12 мая. /ТАСС/. Простой в связи с отсутствием комплектующих изделий вводится на "Автовазе" с 16 по 20 мая. Об этом сообщается в четверг в группе профсоюзной организации предприятия в сети "ВКонтакте".

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"В связи с отсутствием комплектующих изделий подписан приказ по "Автовазу" "О простое с 16 по 20 мая 2022 года". Простой в период с 16 по 20 мая с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы устанавливается для работников, не задействованных в неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности "Автоваза", изготовлению запасных частей и работах над новыми проектами", - указано в сообщении.

Простой на предприятии уже вводили на период с 11 по 13 мая. До этого "Автоваз" возобновлял производство автомобилей в Тольятти и Ижевске в ограниченном объеме после планового корпоративного отпуска с 4 по 24 апреля. Производство также приостанавливалось с 4 по 6 мая. С 6 июня произойдет переход предприятия на четырехдневный режим работы сроком на три месяца в связи с кризисом с поставками электронных компонентов.