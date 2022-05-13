Автодилеры ужаснулись жесткой нехваткой моторных масел в РФ

В России возникла нехватка фирменных моторных масел. Об этом стало известно со слов автодилеров.

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«Около 70% российских сервисных центров в апреле испытывали дефицит запчастей и комплектующих для двигателей, особенно моторных масел», — сообщил «Известиям» директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков.

Он рассказал, что более 30 иностранных брендов, которые некогда сотрудничали с российским авторитейлом, приостановили поставки в страну. При этом порядка 30 азиатских марок продолжили поставлять продукцию в РФ.

Заместитель гендиректора «Авилона» по сервису Алексей Гуляев доложил, что перебои в поставках возникли по маслам Castrol и Shell. В настоящее время их все же можно найти в продаже у части автосервисов, которые заранее запаслись товаром. Директор по послепродажному обслуживанию филиала «Автодома» в Алтуфьево Роман Тимашов добавил, что сейчас можно наблюдать рост цен на фирменные масла в 2-4 раза из-за подорожавшей логистики.

Игорь Серебряков считает, что вопрос нехватки масел может остро встать в июне—июле. Минпромторг, в свою очередь, уже внес в список брендов, чью продукцию можно ввозить в Россию по параллельному импорту, три марки масел — ExxonMobil, Mobil и Техасо.