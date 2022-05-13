Продажи автомобилей LADA упали в 4,5 раза

По информации Ассоциации европейского бизнеса, в апреле дилерам «АвтоВАЗа» удалось реализовать только 8 506 экземпляров LADA, что на 78% меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года.
Всего за первые четыре месяца этого года продажи марки не превысили 61,3 тысячи машин, говорится в исследовании аналитиков. Это соответствует падению на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Таким образом, доля марки на рынке снизилась с 23,6% до 20,8%.
Самыми продаваемыми моделями бренда стала Granta (2598 машин, 82%), Vesta (1977, 82%) и Niva (1941, 64%).