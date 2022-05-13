Продажи автомобилей LADA упали в 4,5 раза

По информации Ассоциации европейского бизнеса, в апреле дилерам «АвтоВАЗа» удалось реализовать только 8 506 экземпляров LADA , что на 78% меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года.

Всего за первые четыре месяца этого года продажи марки не превысили 61,3 тысячи машин, говорится в исследовании аналитиков. Это соответствует падению на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Таким образом, доля марки на рынке снизилась с 23,6% до 20,8%.