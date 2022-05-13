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41 минуту назад

В апреле продажи автомобилей LADA упали в 4,5 раза

runews24.ru

По информации Ассоциации европейского бизнеса, в апреле дилерам «АвтоВАЗа» удалось реализовать только 8 506 экземпляров LADA, что на 78% меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года.

Продажи автомобилей LADA упали в 4,5 раза
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

Всего за первые четыре месяца этого года продажи марки не превысили 61,3 тысячи машин, говорится в исследовании аналитиков. Это соответствует падению на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Таким образом, доля марки на рынке снизилась с 23,6% до 20,8%.

Самыми продаваемыми моделями бренда стала Granta (2598 машин, 82%), Vesta (1977, 82%) и Niva (1941, 64%).

Автоновости,Lada,Автоваз,
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