Mercedes отзывает почти 300 тыс старых авто из-за критических проблем

Mercedes советует владельцам ML-, GL- и R-класса 2006–2012 годов не садиться за руль этих автомобилей до завершения отзывного ремонта. Национальная администрация безопасности дорожного движения и Mercedes-Benz советуют владельцам автомобилей ML-, GL- и R-класса 2006–2012 г. не садиться за руль этих моделей до тех пор, пока не будет завершен ремонт. Эта кампания затрагивает 292 287 автомобилей в США.
Эти автомобили могут иметь корродированные усилители тормозов, что может серьезно повлиять на их тормозную способность. Также возможна протечка усилителя, в результате чего потребуется большее усилие на педаль, чтобы замедлить затронутые автомобили. В особо тяжелых случаях резкая остановка может повредить усилитель и полностью перестать работать педаль тормоза.
В заявлении NHTSA указывается, что признаки автомобиля с проржавевшим усилителем тормозов включают в себя то, что педаль тормоза может ощущаться иначе, чем обычно. Еще одним показателем является шипение или шум потока воздуха при торможении.
Согласно хронологии, которую Mercedes представил NHTSA, автопроизводитель начал расследование этой проблемы в июле 2021 года после того, как получил отчет из-за пределов Соединенных Штатов о клиенте, у которого снизилась поддержка торможения. В этом случае не было никаких травм или повреждений, и Mercedes запросила детали от этого автомобиля для дальнейшего анализа. Компания обнаружила коррозию корпуса усилителя тормозов. В сентябре 2021 года Mercedes начал полевое исследование, чтобы выяснить масштабы этой проблемы. В ноябре компания также начала исследования, чтобы выяснить причину проблемы с коррозией.