Mercedes отзывает почти 300 тыс старых авто из-за критических проблем

Mercedes советует владельцам ML-, GL- и R-класса 2006–2012 годов не садиться за руль этих автомобилей до завершения отзывного ремонта. Национальная администрация безопасности дорожного движения и Mercedes-Benz советуют владельцам автомобилей ML-, GL- и R-класса 2006–2012 г. не садиться за руль этих моделей до тех пор, пока не будет завершен ремонт. Эта кампания затрагивает 292 287 автомобилей в США.

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Эти автомобили могут иметь корродированные усилители тормозов, что может серьезно повлиять на их тормозную способность. Также возможна протечка усилителя, в результате чего потребуется большее усилие на педаль, чтобы замедлить затронутые автомобили. В особо тяжелых случаях резкая остановка может повредить усилитель и полностью перестать работать педаль тормоза.

В заявлении NHTSA указывается, что признаки автомобиля с проржавевшим усилителем тормозов включают в себя то, что педаль тормоза может ощущаться иначе, чем обычно. Еще одним показателем является шипение или шум потока воздуха при торможении.