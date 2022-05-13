Россиянам напомнили о штрафах за парковку во дворах

«По СанПиН, парковать автомобили под окнами, то есть на расстоянии менее десяти метров от дома, нельзя, водителя могут оштрафовать на 500 рублей. Кроме того, ПДД запрещают стоянку с работающим двигателем в жилой зоне более пяти минут, штраф – от полутора до трех тысяч рублей», — сказал он в эфире радио Sputnik.