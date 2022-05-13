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2 часа назад

Новости автомира: водителям напомнили о штрафе за стоянку с работающим двигателем

Газета.Ru

Эксперт площадки Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Жилье и городская среда» Павел Склянчук напомнил о штрафах за несоблюдение правил парковки во дворе жилого дома.

Россиянам напомнили о штрафах за парковку во дворах
Фото: Алексей Филиппов/РИА «Новости»Алексей Филиппов/РИА «Новости»

«По СанПиН, парковать автомобили под окнами, то есть на расстоянии менее десяти метров от дома, нельзя, водителя могут оштрафовать на 500 рублей. Кроме того, ПДД запрещают стоянку с работающим двигателем в жилой зоне более пяти минут, штраф – от полутора до трех тысяч рублей», — сказал он в эфире радио Sputnik.

Склянчук добавил, что также административным нарушением является парковка на газоне или на тротуаре около жилого дома.

Зафиксировать нарушение или пожаловаться на него в ГИБДД могут сами жильцы.

Автоновости,ГИБДД,
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