Россиянам напомнили о штрафах за парковку во дворах

Эксперт площадки Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Жилье и городская среда» Павел Склянчук напомнил о штрафах за несоблюдение правил парковки во дворе жилого дома.
«По СанПиН, парковать автомобили под окнами, то есть на расстоянии менее десяти метров от дома, нельзя, водителя могут оштрафовать на 500 рублей. Кроме того, ПДД запрещают стоянку с работающим двигателем в жилой зоне более пяти минут, штраф – от полутора до трех тысяч рублей», — сказал он в эфире радио Sputnik.
Склянчук добавил, что также административным нарушением является парковка на газоне или на тротуаре около жилого дома.
Зафиксировать нарушение или пожаловаться на него в ГИБДД могут сами жильцы.