Представлен Subaru Legacy с обновленным дизайном

Компания Subaru представила Legacy 2023 модельного года для рынка США. Рестайлинг принес седану обновленный дизайн, расширенный список оснащения и новые системы безопасности. Техническая же начинка осталась прежней: в Северной Америке Subaru Legacy сохранит 2,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 185 лошадиных сил и «турбочетверку» 2.4, которая развивает 264 силы. Единственное нововведение — топовый Legacy Sport отныне комплектуется наддувным двигателем, а не «атмосферником».

Фото: © Subaru © Subaru

Актуальное поколение Legacy появилось в 2019 году, а основным рынком для модели по-прежнему остается США — там она продается только в кузове седан. С переходом в следующий модельный год Legacy обзавелся светодиодной оптикой нового дизайна, решетка радиатора увеличилась в размерах, а также изменился бампер. Sport-версия теперь отличается от стандартной красной вставкой на решетке. В салоне обновили интерфейс мультимедийной системы с 11,6-дюймовым сенсорным экраном, которая уже в базе работает с Apple CarPlay и Android Auto.

Важной обновкой в топовых комплектациях седана стала улучшенная система фирменного полуавтопилота EyeSight: ее дополнили широкоугольной монокамерой, которая позволяет сканировать большую площадь дороги и умеет распознавать пешеходов и велосипедистов. Кроме того, система мониторинга мертвых зон и система движения по полосе получили функцию автоматической экстренной корректировки траектории движения (работает на скорости до 80 километров в час).

Subaru

Subaru