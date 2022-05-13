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33 минуты назад

Новости автомира: представлен Subaru Legacy с обновленным дизайном

Motor.ru

Компания Subaru представила Legacy 2023 модельного года для рынка США. Рестайлинг принес седану обновленный дизайн, расширенный список оснащения и новые системы безопасности. Техническая же начинка осталась прежней: в Северной Америке Subaru Legacy сохранит 2,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 185 лошадиных сил и «турбочетверку» 2.4, которая развивает 264 силы. Единственное нововведение — топовый Legacy Sport отныне комплектуется наддувным двигателем, а не «атмосферником».

Представлен Subaru Legacy с обновленным дизайном
Фото: © Subaru© Subaru

Актуальное поколение Legacy появилось в 2019 году, а основным рынком для модели по-прежнему остается США — там она продается только в кузове седан. С переходом в следующий модельный год Legacy обзавелся светодиодной оптикой нового дизайна, решетка радиатора увеличилась в размерах, а также изменился бампер. Sport-версия теперь отличается от стандартной красной вставкой на решетке. В салоне обновили интерфейс мультимедийной системы с 11,6-дюймовым сенсорным экраном, которая уже в базе работает с Apple CarPlay и Android Auto.

Важной обновкой в топовых комплектациях седана стала улучшенная система фирменного полуавтопилота EyeSight: ее дополнили широкоугольной монокамерой, которая позволяет сканировать большую площадь дороги и умеет распознавать пешеходов и велосипедистов. Кроме того, система мониторинга мертвых зон и система движения по полосе получили функцию автоматической экстренной корректировки траектории движения (работает на скорости до 80 километров в час).

Subaru
Subaru

У американских дилеров Subaru Legacy 2023 модельного года появится уже осенью, сборка будет организована на заводе в штате Индиана, где производят актуальную версию седана. Особой популярностью модель в США не пользуется и значительно уступает по продажам конкурентам в лице Toyota Camry, Honda Accord и Nissan Altima.

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