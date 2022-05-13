Внедорожник Toyota Sienna превратили в дом

Большинство переоборудованных кемперов приходится на пикапы, внедорожники и большие фургоны, но это никоим образом не означает, что вы не можете создать способный дом на колесах из минивэна, такого как Toyota Sienna.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Минивэн имеет увеличенный на 3 дюйма дорожный просвет и ездит на 16-дюймовых катках из нержавеющей стали, обтянутых резиной BFGoodrich KO2. На крыше установлена складная палатка для двоих, а в салоне есть трехзонная система вентиляции и кондиционирования, которая позволяет управлять погодой по вашему желанию. Местами можно увидеть деревянную отделку, и вы можете сложить и убрать третий ряд сидений, чтобы освободить дополнительное внутреннее пространство.

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