Внедорожник Toyota Sienna превратили в дом

Большинство переоборудованных кемперов приходится на пикапы, внедорожники и большие фургоны, но это никоим образом не означает, что вы не можете создать способный дом на колесах из минивэна, такого как Toyota Sienna.
Минивэн имеет увеличенный на 3 дюйма дорожный просвет и ездит на 16-дюймовых катках из нержавеющей стали, обтянутых резиной BFGoodrich KO2. На крыше установлена складная палатка для двоих, а в салоне есть трехзонная система вентиляции и кондиционирования, которая позволяет управлять погодой по вашему желанию. Местами можно увидеть деревянную отделку, и вы можете сложить и убрать третий ряд сидений, чтобы освободить дополнительное внутреннее пространство.
Мощность обеспечивается 3,3-литровым двигателем V6 мощностью 233 л.с. и крутящим моментом 328 Нм. Тип привода не указан, но в описании указано, что автомобиль обычно расходует более расходует менее 8,4 литров бензина на 100 километров.