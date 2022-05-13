Kia Rio возглавила рейтинг иномарок в апреле

Спад продаж иномарок на авторынке РФ составил в апреле 2022 года минус 83,4%. В количественном выражении продажи упали с прошлого года с 126 107 до 20 951 ед., об этом стало известно из данных отчета «Автостат Инфо».
Аналитики отмечают, что все модели из топ-10 в апреле показали существенный спад продаж в сравнении с прошлогодним показателем.
Kia Rio вышла в апреле на первое место в сегменте иномарок, показав при этом годовой спад на 84% с 7594 до 1217 ед. Hyundai Solaris показал второй результат среди новых иномарок — 1212 проданных машин, на 79% меньше, чем в апреле 2021 года (5754 машины). Третье результат у Hyundai Creta. Продажи кроссоверов «Крета» упали на 88% в указанный период с 7346 до 895 ед. Четвертым стал Skoda Rapid, показавший продажи на уровне 878 ед., что оказалось на 84% меньше прошлогодних продаж (5564 авто). Седан Volkswagen Polo замыкает топ-5 моделей в сегменте иномарок. Продажи «Поло» в указанный период сократились на 86% с 5579 до 767 машин.
По данным «Автостат Инфо», в топ-10 иномарок авторынка РФ в апреле вошли также: Renault Duster — 765 авто (-82%), Renault Logan — 709 машин (-82%), Chery Tiggo 7 Pro - 469 автомобилей, Mazda CX-5 — 461 ед. (-73%) и Kia Sportage — 437 авто (-86%).
С января по апрель текущего года включительно в России было продано 228 046 новых иномарок, на 40% меньше, чем за прошлый год — 381 260 ед.