Kia Rio возглавила рейтинг иномарок в апреле

Спад продаж иномарок на авторынке РФ составил в апреле 2022 года минус 83,4%. В количественном выражении продажи упали с прошлого года с 126 107 до 20 951 ед., об этом стало известно из данных отчета «Автостат Инфо».

Kia Rio вышла в апреле на первое место в сегменте иномарок, показав при этом годовой спад на 84% с 7594 до 1217 ед. Hyundai Solaris показал второй результат среди новых иномарок — 1212 проданных машин, на 79% меньше, чем в апреле 2021 года (5754 машины). Третье результат у Hyundai Creta. Продажи кроссоверов «Крета» упали на 88% в указанный период с 7346 до 895 ед. Четвертым стал Skoda Rapid, показавший продажи на уровне 878 ед., что оказалось на 84% меньше прошлогодних продаж (5564 авто). Седан Volkswagen Polo замыкает топ-5 моделей в сегменте иномарок. Продажи «Поло» в указанный период сократились на 86% с 5579 до 767 машин.