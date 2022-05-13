Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+17° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
40 минут назад

Новости автомира: в Госдуме поддержали идею пустить мотоциклистов на выделенные полосы

Газета.Ruиещё 2

Представители российского автомотосообщества предложили разрешить мотоциклистам ездить по выделенным полосам для общественного транспорта. Об этом сообщает «Российская газета». Соответствующее письмо с просьбой направлено в адрес председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

В Госдуме поддержали идею пустить мотоциклистов на выделенные полосы
Фото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

«Предлагается предоставить возможность водителям двухколесных мотоциклов наряду с велосипедами, в случае если такая полоса располагается справа, передвигаться по выделенным полосам для маршрутных транспортных средств», — говорится в письме.

По прогнозу президента Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергея Лобарева, поток автомототуристов в этом году вырастет на 30-35%, а изменение правил позволит разгрузить дороги в городах и снизить число ДТП с участием мотоциклистов.

Ярослав Нилов инициативу поддерживает, а также считает, что проезд по выделенным полосам можно разрешить свадебным кортежам, социальному такси, инвалидам.

Автоновости,Сергей Лобарев,Ярослав Нилов,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители