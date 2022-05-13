В Госдуме поддержали идею пустить мотоциклистов на выделенные полосы

Представители российского автомотосообщества предложили разрешить мотоциклистам ездить по выделенным полосам для общественного транспорта. Об этом сообщает «Российская газета». Соответствующее письмо с просьбой направлено в адрес председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости» Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

«Предлагается предоставить возможность водителям двухколесных мотоциклов наряду с велосипедами, в случае если такая полоса располагается справа, передвигаться по выделенным полосам для маршрутных транспортных средств», — говорится в письме.

По прогнозу президента Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергея Лобарева, поток автомототуристов в этом году вырастет на 30-35%, а изменение правил позволит разгрузить дороги в городах и снизить число ДТП с участием мотоциклистов.