Стоимость автозапчастей подскочила на 30%

Автомобильные запчасти для кузовного ремонта по итогам апреля в среднем выросли в цене в России на 31% по отношению к февралю. Об этом сообщает «Коммерсант».

Больше всего подорожали бамперы (передние и задание ) — на 34% и 32% соответственно. Также на 32% поднялась стоимость фар, на 31% — крыльев, на 30% — дверей, на 29% — решеток радиатора. Наименьший рост цен коснулся автомобильных стекол (+26%).

У примерно 35% российских автосервисов возникли сложности с наличием комплектующих. Речь идет о деталях двигателей, элементах подвески, электронике, а также расходных материалах, таких как свечи зажигания, фильтры, моторные масла.

Сообщается, что разрешение параллельного импорта автомобильных запчастей пока ситуацию с их наличием не урегулировало.

Ранее стало известно, что частные российские компании, которые раньше эксплуатировали в своем автопарке преимущественно иномарки, начали отказываться от них в пользу автомобилей отечественного производства.