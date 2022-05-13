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1 час назад

Стоимость автозапчастей подскочила на 30%

Лера Букина

Автомобильные запчасти для кузовного ремонта по итогам апреля в среднем выросли в цене в России на 31% по отношению к февралю. Об этом сообщает «Коммерсант».

Стоимость автозапчастей подскочила на 30%
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Больше всего подорожали бамперы (передние и задание ) — на 34% и 32% соответственно. Также на 32% поднялась стоимость фар, на 31% — крыльев, на 30% — дверей, на 29% — решеток радиатора. Наименьший рост цен коснулся автомобильных стекол (+26%).

У примерно 35% российских автосервисов возникли сложности с наличием комплектующих. Речь идет о деталях двигателей, элементах подвески, электронике, а также расходных материалах, таких как свечи зажигания, фильтры, моторные масла.

Сообщается, что разрешение параллельного импорта автомобильных запчастей пока ситуацию с их наличием не урегулировало.

Ранее стало известно, что частные российские компании, которые раньше эксплуатировали в своем автопарке преимущественно иномарки, начали отказываться от них в пользу автомобилей отечественного производства.

По данным «Автостата», в апреле продажи автомобили сократились по сравнению с мартом практически в три раза, до 27,2 тысячи машин. Такой результат эксперты агентства получили на основе анализа данных АО «Электронный паспорт». То есть речь идет о зарегистрированных автомобилях.

Автоновости,Коммерсант,
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