Подсчитано, насколько подорожали автозапчасти в России

Весна 2022 года отметилась не только резким подорожанием не только автомобилей, многие из которых перестали завозить в Россию, но и запчастей к ним. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Тинькофф Страхования», за два месяца цены на детали для кузовного ремонта подскочили в среднем на 31 процент. Выделяются на фоне остальных цены на запчасти для Ford, который ушел из страны задолго до кризиса: их стоимость за март-апрель выросла на 83 процента.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС Александр Рюмин/ТАСС

На втором месте по подорожанию — запчасти для кузовного ремонта Subaru, стоимость которых увеличилась на 48 процентов. Далее следует «немецкая тройка»: Mercedes-Benz (+44 процента), BMW (+41 процент) и Audi (+39 процентов). Детали для Mitsubishi и Renault прибавили по 34 процента, для Volvo и Skoda — 33 и 31 процент соответственно, для Mazda — 29 процентов. Наименее заметно выросли цены на запчасти для Hyundai — на 15 процентов.

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Что касается деталей без привязки к марке, то наибольшим ростом отметились передний и задний бамперы (+34 процента и +32 процента соответственно), фары (+32 процента), крылья (+31 процент), передние двери (+30 процентов). Капоты, задние двери и решетки радиатора стали дороже на 29 процентов, а стекла — на 26 процентов.

По словам участников рынка, запчасти для кузовного ремонта оказались в остром дефиците. Для старых машин имеются неоригинальные и б/у детали, которыми дилеры начали чинить автомобили еще в марте, а с новыми дела обстоят хуже.

Проблемы наблюдаются не только с кузовными запчастями: порядка 30-35 процентов техцентров рассказали о нехватке комплектующих двигателей, подвески, электроники, а также расходников, включая моторные масла.