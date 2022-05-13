Google наконец-то доработала Android Auto

Android Auto, мобильное приложение Google для приборной панели автомобиля, получает ещё одно обновление. Компания сделала в нём акцент на сенсорные экраны.

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Google считает, что дисплей с разделённым экраном станет стандартным для всех пользователей Android Auto, что позволит им получить доступ ко всем ключевым функциям, таким как навигация, медиаплеер и сообщения, одновременно. Ранее разделённый экран был доступен только владельцам определённых автомобилей. Теперь это будет пользовательский интерфейс по умолчанию для всех пользователей Android Auto. При этом опция не зависит от того, какой у авто тип дисплея, какого он размера и форм-фактора.