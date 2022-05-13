В Китае появится новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tavendor

Volkswagen продолжает обновлять и расширять свой модельный ряд автомобилей с ДВС внедорожником Tavendor в Китае и, как еще одна мировая новинка, совершенно новым Talagon. Но речь о первом.
Стефан Вёлленштайн, генеральный директор Volkswagen Brand China:
«Будущее Volkswagen, безусловно, будет электрическим. Однако по мере роста китайского рынка в течение следующего десятилетия автомобили с ДВС по-прежнему будут оставаться предпочтительным выбором для наших клиентов. Таким образом, мы продолжим улучшать наши существующие модели и их варианты, делая их еще более эффективными и еще более цифровыми, а также внедрять новые модели, чтобы удовлетворить потребности наших китайских клиентов».
Новинку произведут на модульной платформе MQB с поперечным расположением двигателя и базовым передним приводом. Размер колесной базы будет таким же, как у Teramont — 2980 мм, а по размерам кузова он окажется чуть крупнее Touareg — длина, ширина и высота составят 4936 мм, 2015 мм и 1756 мм соответственно.
Приводится в движение внедорожник будет от 2,0-литрово «турбочетверки» на 186 сил. Потом новинка получит двигатели от внедорожника Teramont X — 2.0 TSI на 220 сил и 2.5 TSI VR6 мощностью 299 сил, которые сочетаются с семиступенчатым «роботом» DSG и полным приводом.