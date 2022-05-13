В Китае появится новый кроссовер Volkswagen

«Будущее Volkswagen, безусловно, будет электрическим. Однако по мере роста китайского рынка в течение следующего десятилетия автомобили с ДВС по-прежнему будут оставаться предпочтительным выбором для наших клиентов. Таким образом, мы продолжим улучшать наши существующие модели и их варианты, делая их еще более эффективными и еще более цифровыми, а также внедрять новые модели, чтобы удовлетворить потребности наших китайских клиентов».