Изолента не помогла: Hyundai снова отзывает сотни тысяч Sonata

Компания Hyundai объявила новую отзывную кампанию для Sonata, которые уже были участниками отзыва в 2020 году. Как оказалось, принятые ранее меры оказались недейственными, и машины вновь могут воспламениться.

Фото: Hyundai Hyundai

В 2020 году Hyundai отзывала в США Sonata 2013-2014 модельных годов. Проверке были подвергнуты почти 207 тысяч седанов. Причина - подводящие к топливному насосу высокого давления патрубки, которые могли треснуть в процессе эксплуатации. Соответственно, из-за утечки бензина мог возникнуть пожар. Тогда компания решила заменить лишь патрубки, имеющие трещины, а целые, без видимых дефектов, на всякий случай обмотали специальной изолентой.

Теперь стало понятно, что изолента - не панацея, так как на автомобилях снова обнаружилась утечка топлива. На этот раз в кампании участвует 215 171 экземпляров Hyundai Sonata. "Лечение" будет заключаться в замене топливной магистрали, его начнут с 5 июля.