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1 час назад

Новости автомира: На шпионских снимках показали салон BMW M4 CSL

ПроКроссовер.ру

Новый M4 CSL скоро появится на сцене — 20 мая — а пока вот несколько его шпионских фото.

Фото дня: в Сеть утекли фото салона самой быстрой BMW M4
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

На одном из самых горячих двухдверных автомобилей BMW можно увидеть спойлер с утиным хвостом, шины Michelin Pilot Sport Cup 2 R и автоматическую коробку передач на фото. Он интенсивно использует углеродное волокно, чтобы оставаться максимально легким, и с той же целью убирает задний ряд сидений.

Ходят слухи, что M4 CSL будет оснащаться 3,0-литровым шестицилиндровым двигателем мощностью более 550 л.с. В сочетании с небольшим собственным весом это означает, что прямо с завода автомобиль станет серьезным оружием на треке.

Автоновости,BMW M4,BMW,
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