Фото дня: в Сеть утекли фото салона самой быстрой BMW M4

Новый M4 CSL скоро появится на сцене — 20 мая — а пока вот несколько его шпионских фото.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

На одном из самых горячих двухдверных автомобилей BMW можно увидеть спойлер с утиным хвостом, шины Michelin Pilot Sport Cup 2 R и автоматическую коробку передач на фото. Он интенсивно использует углеродное волокно, чтобы оставаться максимально легким, и с той же целью убирает задний ряд сидений.