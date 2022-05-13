Фото дня: в Сеть утекли фото салона самой быстрой BMW M4

Новый M4 CSL скоро появится на сцене — 20 мая — а пока вот несколько его шпионских фото.
На одном из самых горячих двухдверных автомобилей BMW можно увидеть спойлер с утиным хвостом, шины Michelin Pilot Sport Cup 2 R и автоматическую коробку передач на фото. Он интенсивно использует углеродное волокно, чтобы оставаться максимально легким, и с той же целью убирает задний ряд сидений.
Ходят слухи, что M4 CSL будет оснащаться 3,0-литровым шестицилиндровым двигателем мощностью более 550 л.с. В сочетании с небольшим собственным весом это означает, что прямо с завода автомобиль станет серьезным оружием на треке.