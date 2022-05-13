Эксперт рассказал, насколько еще хватит запаса автомобильных запчастей

Санкции западных стран привели к серьезной нехватке автозапчастей в РФ. Об этом пишет « Коммерсант », ссылаясь на представителей бизнеса. В самом выраженном дефиците оказались кузовные элементы. Согласно оценке специалистов, их запасов на складах хватит на два-четыре месяца.

«В целом запасы комплектующих на складах тают. Имеющихся объемов хватит на 3-4 месяца работы», — прокомментировал изданию заместитель генерального директора по сервису «Авилона» Алексей Гуляев . Он отметил, что «наиболее заметный дефицит» затронул кузовные элементы: бамперы, стекла и фары, в особенности на новые и уникальные автомобили.

При этом расходные запчасти (фильтры, колодки, диски) имеются в наличии, уточнил собеседник. Также «относительно нормально», по мнению дилера, обстоят дела с деталями подвески (рычаги, амортизаторы, подшипники), однако с агрегатными компонентами и электронными блоками в самом деле имеются сложности.

Недостаток комплектующих привел к резкому повышению цен. В частности, запасные части для кузовного ремонта, замена которых стала самой популярной в последние месяцы, по результатам апреля подорожали в среднем на 31 процент к февралю, уточняет издание, ссылаясь на « Тинькофф Страхование ».

Зарубежные компании стали покидать российский рынок после начала специальной военной операции России на территории Украины. В частности, несколько иностранных автопроизводителей сообщили о прекращении поставок машин в нашу страну. Среди них Rolls-Royce, Ford и BMW. Стало известно, что в связи с введенными санкциями при ремонте машин по ОСАГО будут использовать подержанные запасные части.