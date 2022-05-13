Появились фото обновленного BMW 3-Series без камуфляжа

В начале мая в Китае стартовали продажи электрического седана 3-Series, а спустя всего неделю в Сети появились фотографии обновленной «трешки» с ДВС. Модель обзавелась новыми бамперами, гранеными «ноздрями» радиаторной решетки, которые лишь слегка увеличились в размерах, и Г-образными ходовыми огнями. Издание Autohome.com.cn, опубликовавшее снимки, уточняет, что на них запечатлен автомобиль с M-обвесом.

Фото: Autohome.com.cn Autohome.com.cn

На фотографиях можно рассмотреть новый дизайн бамперов с вертикальными «клыками» по бокам, расширенную радиаторную решетку с трехмерным рисунком в виде сот и модернизированную оптику с перевернутыми скобами дневных ходовых огней.

Фотографий салона пока нет, хотя именно там, как ожидается, произойдут основные изменения. С рестайлингом 3-Series может обзавестись новым интерфейсом iDrive 8 с единой сенсорной панелью, объединяющей цифровую «приборку» и дисплей мультимедийной системы. Такая конфигурация впервые дебютировала на электрических iX и i4.

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Нет и информации об изменениях в гамме двигателей, хотя ждать осталось недолго — премьера обновленной «трешки» состоится в течение ближайших месяцев.

Что же касается электрического седана 3-Series, то он оказался немногим дороже бензиновой версии 320Li: цены стартуют от 349,9 тысячи юаней (примерно 3,36 миллиона рублей по нынешнему курсу), в то время как 320Li с M-пакетом стоит минимум 318,9 тысячи юаней (три миллиона рублей). Электрокар приводит в движение 286-сильный электромотор на задней оси, который питает батарея емкостью 66,1 киловатт-часа. Модель собирают на совместном предприятии BMW-Brilliance в Китае и о ее появлении за пределами страны пока не сообщается.