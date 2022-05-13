Nissan анонсировал электромобиль, от которого можно запитать дом

Компания Nissan 20 мая представит новый субкомпактный электромобиль - он создается в партнерстве с Mitsubishi Motors в рамках совместного предприятия NMKV.

Фото: Nissan Nissan

Модель будет выполнена в формате кей-каров. Этим термином в Японии называют автомобили особо малого класса, для которых в городах не требуется арендовать или покупать парковочное место.

Машина будет иметь экстерьер по мотивам концепт-кара Nissan IMk 2019 года

Габаритные длина, ширина, высота совместного детища Nissan и Mitsubishi составят 3395, 1475 и 1655 мм соответственно, розничная цена на внутреннем рынке Японии - 2 миллиона йен (1 миллион 55 тысяч рублей по текущему курсу).

В базовой конфигурации электромобили будут оснащаться литиевой батареей емкостью 20 кВт*ч - вдвое меньше той, которой оснащают компактный электромобиль Nissan Leaf.