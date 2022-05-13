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26 минут назад

Новости автомира: Nissan анонсировал электромобиль, от которого можно будет запитать дом

Российская Газета

Компания Nissan 20 мая представит новый субкомпактный электромобиль - он создается в партнерстве с Mitsubishi Motors в рамках совместного предприятия NMKV.

Nissan анонсировал электромобиль, от которого можно запитать дом
Фото: NissanNissan

Модель будет выполнена в формате кей-каров. Этим термином в Японии называют автомобили особо малого класса, для которых в городах не требуется арендовать или покупать парковочное место.

Машина будет иметь экстерьер по мотивам концепт-кара Nissan IMk 2019 года

Габаритные длина, ширина, высота совместного детища Nissan и Mitsubishi составят 3395, 1475 и 1655 мм соответственно, розничная цена на внутреннем рынке Японии - 2 миллиона йен (1 миллион 55 тысяч рублей по текущему курсу).

В базовой конфигурации электромобили будут оснащаться литиевой батареей емкостью 20 кВт*ч - вдвое меньше той, которой оснащают компактный электромобиль Nissan Leaf.

В конструкции кей-кара предусмотрят возможность запитать от батареи внешние носители - например, небольшое загородное домовладение.

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