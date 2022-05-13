СберАвто рассказал, чего боятся россияне при покупке БУ-автомобиля

Большинство россиян покупает автомобили только на вторичном рынке. Машина с пробегом может быть по хорошей цене и в привлекательной комплектации. Эксперты СберАвто перечислили пять основных страхов россиян при покупке подержанного автомобиля.

Фото: KIA KIA

Первый страх при покупке автомобиля с пробегом связан с возможной ошибкой выбора. Покупатели бояться ошибиться и начать переговоры о покупке изначально проблемного или плохого автомобиля. В этом случае эксперты рекомендуют при просмотре объявлений обращать внимание на качество и количество представленных фотографий. Описание должно быть полным и убедительным.

Второй страх заключается в боязни того, что автомобиль развалится сразу же после покупки. Ошибиться в оценке состояния автомобиля могут даже самые опытные водители. Иногда скрытые дефекты невозможно обнаружить без специального оборудования. Правильным решением в этом случае станет осмотр автомобиля специалистами независимого СТО.Третий страх заключается в возможности столкнуться с мошенниками. Люди опасаются, что после покупки они могут остаться и без машины и без денег.