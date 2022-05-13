Чего боятся россияне при покупке подержанного автомобиля

Покупая машину с пробегом, можно получить автомобиль по выгодной цене и привлекательной комплектации. В то же время некоторые россияне опасаются подобных сделок. Эксперты СберАвто проанализировали вопросы клиентов (исследование поступило в распоряжение "Российской газеты") и рассказали о главных страхах россиян при покупке авто с пробегом, а также дали советы, как с ними бороться.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Страх № 1: ошибиться в выборе

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Современные сервисы, облегчающие покупку и продажу автомобилей, насчитывают тысячи объявлений, большинство из которых содержит фотографии, описания и другие детали, которые не всегда являются правдивыми. Пользователи часто бояться ошибиться с выбором и начать переговоры о "проблемном" авто.

Как бороться: просматривая фотографии в объявлениях, важно обращать внимание на их качество и количество, уделять внимание ракурсам из салона авто. Его состояние должно соответствовать общему состоянию автомобиля и заявленным техническим характеристикам. Описание машины должно быть полным и убедительным, включать информацию о возможных минусах в состоянии и историю использования авто. Заслуживающее доверия предложение звучит логично и написано понятным языком, заочно продавец должен быть приятен покупателю - позитивное отношение между сторонами сделки является одной из главных составляющих хорошей покупки.

Если покупатель испытывает недостаток знаний по технической части или другие сложности, хорошим выходом будет обратиться к более опытному знакомому, за советом на автомобильный форум, или к личному помощнику.

Страх № 2: автомобиль развалится сразу после покупки

Это, пожалуй, самые распространенный страх при покупке машины с пробегом. Ошибиться в самостоятельной оценке технического состояния приобретаемого автомобиля могут даже опытные водители - иногда скрытые дефекты могут быть выявлены только с помощью специализированного оборудования.

Как бороться: на деле этот страх развеять проще всего. Единственно правильным решением станет обращение в независимое СТО для проведения технического осмотра. По ходу проверки покупатель сможет не только получить полный отчет о состоянии авто и уточнить историю его эксплуатации, но и аргументированно претендовать на снижение стоимости автомобиля.

Страх № 3: нарваться на мошенника

Как и в случае с определением технического состояния, распознать мошенника сумеет далеко не каждый автолюбитель. Еще часть пользователей опасаются, что после оплаты авто они останутся и без денег, и без машины.

Как бороться: при покупке авто у частного продавца можно и нужно задавать много вопросов, если возможно - важные моменты фиксировать письменно. Недобросовестный продавец будет торопить сделку и неохотно отвечать на вопросы. Отдельно стоит проверить ПТС - в идеале он должен быть оригинальным. Дубликат сам по себе не является показателем обмана, но, если он совсем свежий, а причиной отсутствия первоначального документа является утеря, это должно насторожить.

При покупке в дилерском центре обращаться в крупные официальные компании, желательно в те, которые в том числе реализуют новые машины. Если центр продает автомобиль множества разных брендов по явно заниженным ценам, стоит насторожиться и отказаться от покупки.

И, конечно, все операции с деньгами лучше проводить в безналичном формате. Так платеж пройдет по банковской системе, что при необходимости поможет доказать факт получения денежных средств продавцом. Если планируется расчет наличными, лучше делать это в людном месте под камерами - например, в отделении банка.

Страх № 4: столкнуться с проблемами с документами и регистрацией

Выяснить об ограничениях, наложенных на автомобиль, уже после оформления покупки и передачи денег - действительно неприятный сюрприз. Но и этого можно избежать.

Как бороться: тщательно проверить машину на регистрационные и другие юридические запреты с помощью специальных сервисов. Или оформить страхование от потери права собственности: если через год после покупки суд прекратит право собственности на транспортное средство или сделку признают недействительной, то вы получите полную стоимость автомобиля.

Страх № 5: разориться на содержании автомобиля

Как бороться: еще на этапе планирования покупки важно понимать, что поездка в сервис сразу после заключения сделки будет обязательной, и расходы на нее надо планировать заранее. Скорее всего, потребуется заменить масло и антифриз, тормозную жидкость, отбалансировать колеса, заменить воздушные фильтры и т. д.